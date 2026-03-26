Exfiscal Sibrián arremete contra Zelaya tras su destitución y cuestiona su legitimidad en el cargo

Tegucigalpa- El exfiscal general Daniel Arturo Sibrián Bueso reaccionó a la destitución del ahora exfiscal Johel Antonio Zelaya Álvarez, lanzando duras críticas sobre su permanencia en el cargo y el respeto a la legalidad.

A través de su cuenta de X , Sibrián expresó: “Queda demostrado: ningún ciudadano capaz de aceptar una designación espuria es merecedor de fungir en un cargo público de tan alta dignidad; el respeto a la Constitución y la ley debe ser la norma. Quienes la irrespetan no concluyen y terminan como usted. Dura lex, sed lex”.

El pronunciamiento surge luego de que Zelaya informara que presentó un recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción ante la Secretaría del Congreso Nacional, argumentando que, de existir respeto a la ley, el recurso debe remitirse de inmediato a la Corte Suprema de Justicia.

La noche del miércoles, el Congreso Nacional destituyó por mayoría a Zelaya mediante un juicio político. La decisión se produjo luego de que el exfuncionario optara por no presentarse a la cita que tenía programada ante el pleno legislativo, al considerar que la determinación ya estaba tomada.

Tras la destitución, el Legislativo procedió de forma inmediata a juramentar como nuevo fiscal general a Pablo Emilio Reyes Theodore, quien asumió el cargo en sustitución de Zelaya.

El caso ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y jurídico, en medio de cuestionamientos sobre la legalidad del proceso y el respeto al orden constitucional.LB