Exfiscal Orellana critica vergonzosa labor de diputados, que es defendida por Ramón Barrios

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios salió al paso de las declaraciones del exfiscal general de la república, Edmundo Orellana donde cuestionó la baja productividad de los parlamentarios y defendiendo temas como el fondo social del Legislativo.

Para Orellana, “es una vergüenza que en Honduras los diputados sean más conocidos por los millones manejados que por las leyes aprobadas”, y señala además que para acabar con esta bochornosa situación, los hondureños deben votar por candidatos decididos a derogar el fondo de diputados.

Sin embargo, el diputado oficialista expresó que “no estoy de acuerdo con el maestro (Edmundo Orellana), yo creo que hay diputados muy serios, que allí están sus ejecutorias, allí está su trabajo a nivel de comisiones en el Congreso Nacional”, dijo al defender que los diputados sólo gestionan el fondo social y el Ejecutivo lo ejecuta.

Agregó además que “el artículo constitucional no habilita en este momento a ningún diputado a manejar fondos de manera particular. Todo se maneja a través del ministerio de Finanzas”.

Hace más de dos meses se filtró el video entre la diputada de Libre, Isis Cuéllar, y el entonces ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en el que ambos confirmaban la utilización de dinero público para actividades proselitistas. VC