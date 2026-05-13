Exfiscal Nilia Ramos cuestiona actuación de Johel Zelaya en caso Adán Fúnez

Tegucigalpa – La exfiscal del Ministerio Público (MP), Nilia Ramos, cuestionó al exfiscal general Johel Zelaya, al señalar que no actuó con la rapidez necesaria en las investigaciones relacionadas con el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez.

“A gritos se le pedía a Johel Zelaya que siguiera el rol constitucional que la Constitución de la República le establecía”, expresó Ramos.

La abogada consideró que al exfiscal de la República “le faltó inmediatez” y afirmó que existieron elementos suficientes para actuar judicialmente contra Fúnez desde etapas anteriores de la investigación.

“Había audios, había allanamientos en la casa del señor Adán Fúnez y no quiso simple y sencillamente presentar un requerimiento fiscal”, manifestó.

De la misma forma, rescató que en otros casos similares sí se emitieron órdenes de captura de forma inmediata, con personas que no eran afines al anterior partido de gobierno.

Finalmente, la exfuncionaria expresó confianza en las nuevas autoridades del MP y declaró que existe expectativa de que se impulsen investigaciones sin distinción política.

“Hay esperanza en que todas aquellas personas, no importa de qué partido sean, hayan cometido un ilícito, puedan enfrentar requerimientos fiscales”, agregó. AD