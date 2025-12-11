Exfiscal Nilia Ramos advierte que Marlon Ochoa incurriría en delito si no asiste a declaratoria final del CNE

Tegucigalpa – La exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos, advirtió que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, podría volver a incurrir en un delito si decide no presentarse al pleno para la declaratoria final de las elecciones generales.

Ramos recordó que, tras las elecciones primarias, Ochoa ya habría cometido una falta al no asistir al pleno sin presentar justificación alguna. “Que no siga cometiendo delitos electorales. Ya después de las elecciones primarias cometió delito porque no se presentó al pleno sin justificación alguna”, señaló.

La exfiscal subrayó que la participación del consejero en el proceso de declaratoria es obligatoria por ley, y cualquier incumplimiento podría tener consecuencias legales. “Si no se presenta para la declaratoria de las elecciones generales tendrá que responder, porque el pueblo le paga y él debe cumplir. Se debe al pueblo como funcionario público”, expresó.

Añadió que la exigencia hacia Ochoa es clara: “Debe cumplir con la ley, debe ser profesional”.

Ramos también destacó que, con el escrutinio especial que se pondrá en marcha en las próximas horas, se espera que finalmente se defina quién será el próximo presidente de Honduras. Recordó que solo permanecen dos candidatos en competencia. “La candidata oficialista ya está fuera de la contienda, y él debe ser profesional”, insistió.

La exfiscal concluyó reiterando la importancia de respetar la institucionalidad electoral para garantizar la transparencia y credibilidad del proceso democrático. LB