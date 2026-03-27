Exfiscal Johel Zelaya entrega pasaportes diplomáticos en su poder a la Cancillería

Tegucigalpa– El exfiscal Johel Zelaya realizó la entrega de su pasaporte diplomático y los que tenían sus dependientes ante la Cancillería.

El exfuncionario a través de una carta enviada a la canciller Mireya Agüero oficializó la entrega de cuatro pasaportes diplomáticos.

Cabe recalcar que hoy es el último día para que exfuncionarios del anterior gobierno regresen sus pasaportes diplomáticos tras la invalidación del «Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales» número 001-SG-2025 que había sido publicado originalmente en junio del año pasado.

El presidente Nasry Asfura derogó el acuerdo ejecutivo que otorgaba pasaportes diplomáticos vitalicios a exfuncionarios de Cancillería y sus cónyuges, un beneficio otorgado por el excanciller Eduardo Enrique Reina en un claro abuso de poder. IR