Exfiscal Francia Medina conocerá hoy fallo del juicio por los L. 88 millones

San Pedro Sula– La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula programó para este miércoles a las 9:00 de la mañana, la audiencia de lectura de fallo en el proceso judicial que se sigue contra la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez.

De acuerdo con la información judicial, la diligencia se realizará sin la comparecencia de la acusada, luego de una solicitud presentada por su defensa técnica ante el tribunal.

Medina Martínez es acusada por el Ministerio Público de Honduras de ser presuntamente responsable de la sustracción de más de 88 millones de lempiras, fondos que, según las investigaciones, permanecían resguardados como evidencia en las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).

El caso también incluye imputaciones por el supuesto delito de falsificación de documentos públicos, relacionados con el manejo y retiro de los recursos bajo investigación.

La audiencia de lectura de fallo será clave para definir la situación judicial de la exfiscal en uno de los casos de presunta corrupción y manejo irregular de fondos que ha generado atención pública en el país. IR