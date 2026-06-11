Exfiscal considera que no era necesario aumentar penas ni crear juzgados especializados en casos de femicidios

Tegucigalpa – La abogada y exfiscal Nilia Ramos consideró que no era necesario crear juzgados especializados en casos de femicidios ni como aumentar las penas por estos delitos.

“Creo que los femicidios se están dando quizás de una forma continua, pero llegará un momento que no lo habrá, ¿Qué harán estos jueces? ¿Será que van a tener las quijadas en los escritorios esperando el pago del sueldo que le corresponda?”, dijo la profesional del derecho.

Insistió que el país no necesitaba que el Congreso Nacional modificará el Código Penal para aumentar las personas por muertes violentas de mujeres.

Ramos indicó que las instituciones defensoras de los derechos que reciben dinero del Estado u organizaciones extranjeras, salgan al campo para capacitar a las mujeres, como ir a las escuelas hacer los mismos con las niñas para evitar que se dejen maltratar por un hombre.

Analizó que los casos de violencia contra la mujer no es únicamente de un hombre hacia la mujer, también hay casos viceversas.

Sostuvo que debe haber un equilibrio para todo mencionando que sería un problema juzgados especializados y que las mujeres deban ser las juezas porque solo está el problema emocional y psicológico.

No descartó que haya casos de femicidios que el juzgado especializado en estos hechos los traslada a la unidad de delitos comunes de los juzgados de La Granja. AG