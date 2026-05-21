Exfiscal Asdrúbal Murillo opina que reformas penales no reducirán la criminalidad

Tegucigalpa – El exfiscal del Ministerio Público, Asdrúbal Murillo, consideró que las recientes reformas al Código Penal relacionadas con la extorsión y la asociación terrorista no tendrán un impacto real en la reducción de la delincuencia en el país.

Murillo explicó que ambos delitos ya están contemplados en la legislación hondureña con penas elevadas, por lo que el incremento de sanciones no representa, a su criterio, una solución efectiva.

“Para mí el aumento de penas no disminuye la delincuencia en nada, eso no tiene ningún efecto”, afirmó.

El exfiscal señaló que la verdadera debilidad del sistema está en la capacidad de investigación y en los altos niveles de impunidad, por lo que invitó a que exista “una buena investigación” para atrapar más criminales.

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Murillo añadió que mientras no se fortalezca el trabajo de los órganos investigativos, las reformas sólo prolongarán las condenas, sin reducir la incidencia del delito.

Por último, cuestionó la efectividad de nuevas agencias de investigación de cara a capturar a los cabecillas de las estructuras criminales. “Estamos metiendo a la cárcel a mandaderos, no a los autores reales del delito”, concluyó. AD