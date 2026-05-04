Exempleados del PNRP vuelven a las calles exigiendo pagos pendientes

San Pedro Sula– Exempleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), realizan una protesta en San Pedro Sula, norte de Honduras, donde exigen pagos atrasados.

Según los afectados, las autoridades les prometieron hacer el pago de dos meses atrasados de su salario a finales de abril, sin embargo, ese dinero no les ha sido acreditado.

En ese sentido, indicaron que no les queda de otra que hacer protestas, tomando calles para ser escuchados.

Los manifestantes colocaron llantas sobre el pavimento para evitar el paso vehicular.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para dialogar con los manifestantes y habilitar el tránsito por la zona. IR