Exempleados de SENAF denuncian incumplimiento en el pago de prestaciones laborales

Tegucigalpa– Han transcurrido casi 90 días desde los despidos realizados en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), y decenas de extrabajadores denuncian que continúan sin recibir el pago de sus prestaciones laborales, pese a los compromisos adquiridos al momento de su desvinculación.

Los afectados, entre quienes figuran profesionales con amplia experiencia en materia de niñez y adolescencia, aseguran que la incertidumbre es total. Señalan que, al buscar respuestas, cada dependencia los remite a otra, por lo que “unos se tiran la pelota a otros” y nadie les brinda una respuesta clara sobre cuándo se hará efectivo el pago.

Mientras tanto, decenas de familias permanecen sin los recursos que por ley les corresponden, enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades básicas y cumplir con sus obligaciones económicas.

Los extrabajadores también expresan su preocupación por la falta de un pronunciamiento público o una solución por parte de las máximas autoridades de la institución.

Según manifiestan, hasta la fecha no han recibido una respuesta directa de la ministra ni una explicación oficial que dé certeza sobre el cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante el proceso de despido.

Ante esta situación, hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que se respeten los derechos laborales y se proceda con el pago inmediato de las prestaciones conforme a la ley. IR