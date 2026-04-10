Exempleados de la alcaldía protestan en la capital

Tegucigalpa – Exempleados se tomaron las calles del centro de Tegucigalpa, frente a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, donde realizan quema de llantas en exigencia de respuestas a sus demandas laborales.

La protesta ha generado un fuerte congestionamiento y tensión en la zona.

Mientras los manifestantes advierten que continuarán con las acciones hasta obtener una solución por parte de las autoridades.

El paso vehicular en la zona es pesado por lo que los conductores deben buscar rutas alternas para salir del lugar.

Agentes policiales se apersonaron al lugar para descongestionar la zona. IR