Exempleados de gobierno protestan en el Congreso exigiendo pago total de prestaciones

Tegucigalpa- Un grupo de exempleados de distintas instituciones públicas y de la municipalidad se manifestó este miércoles en los bajos del Congreso Nacional para exigir el pago de salarios y prestaciones laborales pendientes, además de la revisión de despidos.

La mayoría de manifestantes pertenecientes al extinto programa Guías de Familia que cerró en el 2022, denunciaron que llevan varios años esperando una respuesta del Estado.

Los exempleados señalaron que no aceptarán reintegro a sus puestos de trabajo, sino únicamente el pago completo de las prestaciones completas.

“Nosotros estamos así a nivel nacional, eso es una probadita que le viene al Presidente si no nos responden y nos pagan nuestros derechos, que ya los tenemos ganados”, expresó una de las manifestantes identificada como Rita.

La afectada aseguró que los pagos reclamados corresponden a años de servicio en labores comunitarias y de apoyo en emergencias.

“Desde antes de la pandemia andábamos ayudando en incendios, desastres naturales, ahora nos quieren dar solo el 60 o 70% cuando ya tenemos el 100% ganado”, agregó.

Por su parte, otro de los afectados señaló que los despidos se dieron en el gobierno anterior y que, desde entonces, han permanecido sin respuesta.

Una multitud continúa en los bajos del edificio legislativo, mientras se mantienen a la espera de una respuesta del Gobierno. AD