Exembajadora Olivia Zúniga desea que mejore la salud de Carlos Zelaya

Tegucigalpa – La exembajadora de Honduras en Cuba, Olivia Zúniga Cáceres, deseó pronta recuperación y que mejore la salud del exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya.

En esos términos se refirió la exdiplomática, hija de Bertha Cáceres, quién confirma el padecimiento de salud del hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

En las últimas horas se informó que Carlos Zelaya parece de una grave enfermedad y que es tratado en México, donde se somete a tratamientos médicos.

“Deseo que don @CarlosZelayaR se recupere y su salud se estabilice, desde La Habana le transmito mi solidaridad, que Dios le de mucha fortaleza a él y a su familia. Mis oraciones por la salud de mi amigo don Carlos, a quien le guardo mucho cariño y gratitud”, posteó la exembajadora Zúniga Cáceres.

Carlos Zelaya desapareció de la escena política luego de salir en un narcovideo con jefes del hampa en los que acordó la entrega de dinero para la primera campaña política de Libre en noviembre de 2013. El video se difundió en septiembre de 2024, una situación que lo hizo renunciar al cargo de secretario del Congreso Nacional. JS