Exdirectora de INAMI denuncia “persecución política” y juez le dicta medidas sustitutivas

Tegucigalpa – La exdirectora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), Ninfa Suyapa Flores, se presentó ante los tribunales para comparecer en su audiencia de declaración de imputado, luego de ser acusada por los delitos de fraude y abuso de autoridad. El juez que conoce la causa le dictó medidas distintas a la prisión mientras llega la audiencia inicial el 20 de julio.

– La exfuncionaria ya había enfrentado anteriormente una causa por presunto acoso laboral vertical, por la que obtuvo un sobreseimiento provisional.

Flores llegó acompañada de otros exfuncionarios vinculados al mismo proceso judicial, en el que el Ministerio Público investiga supuestas irregularidades administrativas relacionadas con contrataciones dentro de la institución.

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Durante su comparecencia, su apoderado legal, Fernando Estrada, rechazó los señalamientos y sostuvo que la acusación responde a motivaciones políticas más que a fundamentos jurídicos.

“Esto ha sido más una persecución política”, afirmó el profesional del derecho, quien aseguró que durante el proceso se demostrará que las imputaciones carecen de sustento y que las supuestas irregularidades señaladas por la Fiscalía serán desvirtuadas.

Estrada también cuestionó la acusación por fraude, argumentando que dicho delito no encaja en los hechos atribuidos a su representada.

También explicó que Flores no compareció en una citación anterior debido a que, según su versión, fue notificada con pocas horas de anticipación, lo que habría impedido preparar adecuadamente su defensa.

A la audiencia se presentaron también los exempleados acusados Lenin Coello, Kritsel Montserrat Pérez y Carlos Rivera, estos dos últimos familiares de la exdirectora Flores. A todos les dictaron las mismas medidas luego de la audiencia de este jueves.

Tras la audiencia inicial programada para el 20 de julio -por vacaciones del Poder Judicial- corresponderá al órgano jurisdiccional determinar las medidas procesales establecer si existen méritos suficientes para que la causa continúe en las siguientes etapas. AD