Exdirector del IHSS advierte que un proyecto de decreto de emergencia generaría alarma y riesgo

Tegucigalpa – El doctor Carlos Aguilar expresó su preocupación por la propuesta del decreto de emergencia del diputado Carlos Umaña de saltarse unos procedimientos para que se realice compras directas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

“Me produce una sensación de alarma o preocupación cuando él (Umaña) de saltarse unos pasos para hacer adquisiciones y compras”, dijo Aguilar.

Umaña propuso este miércoles un decreto de emergencia en el IHSS para hacer adquisiciones de insumos y contratar personal, obviando pasos establecidos en el reglamento.

(LEER): Diputado Umaña sugiere hacer un decreto de emergencia en el IHSS

Advirtió que este decreto en un sistema público con pocas regulaciones y una institucionalidad que no ha demostrado capacidad para una veeduría representa un alto riesgo o peligro para la transparencia.

El exdirector del IHSS opinó que el modelo de gobernanza del Seguro Social sirve para que pueda realizar mecanismos un mejor análisis.

Aunque coincidió con el doctor Umaña que las juntas directivas del IHSS son un “obstáculo burocrático”, pero que sirven como protección para la administración.

Consideró que no tiene sentido emitir un decreto de emergencia en el IHSS si hay una junta directiva, sino que sería una nueva junta interventora.

Incluso sugirió al Congreso Nacional que se enfoque en aprobar una nueva Ley de Protección Social en lugar de un decreto de emergencia.

Aguilar apuntó que el Seguro Social necesita ayuda para salir adelante y apalear la crisis actual. AG