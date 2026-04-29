Exdirector del FBI, Comey, se presenta ante tribunal tras ser acusado de amenazar a Trump

Washington – El exdirector del FBI, James Comey, se presentó este miércoles ante un tribunal de Virginia y negó las acusaciones en su contra de supuestamente haber amenazado al presidente estadounidense, Donald Trump, por medio de una publicación en su cuenta de Instagram el año pasado.

El exdirector del FBI negó que la foto que publicó de conchas marinas que formaban la frase «86 47» tuviera la intención de amenazar al presidente, y prometió luchar contra el caso.

Durante la audiencia frente al juez William Fitzpatrick, se acordó que Comey permanezca en libertad bajo palabra hasta una audiencia en la que se declarará culpable o inocente ante un juez federal.

El martes, el Departamento de Justicia imputó a Comey por amenazar la vida del presidente y por transmisión de amenazas por redes sociales.

Trump arremetió nuevamente contra Comey hoy en el despacho oval frente a la prensa al referirse sobre el exdirector como «un policía corrupto».

Este es el segundo caso en el que el Departamento de Justicia acusa a Comey, durante el segundo mandato del republicano y la primera acusación por una supuesta declaración falsa ante el Congreso que fue desestimada a finales de 2025.

Comey, convertido en enemigo acérrimo del mandatario estadounidense, ya había advertido que era muy probable que este volviera a intentar procesarlo. «Donald Trump probablemente venga por mí otra vez», afirmó en un video publicado en su Instagram.

James Comey, un republicano que había sido nombrado en 2013 por el expresidente Barack Obama (2009-2017), fue despedido por Trump después de llegar al poder por primera vez en 2017.

Su despido fue muy polémico porque en ese momento Comey lideraba la investigación sobre la llamada «trama rusa» en las elecciones ganadas por Trump en 2016. JS