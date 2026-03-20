Exdirector de Migración defiende bono a retornados y afirma que L 97 millones son auditables

Tegucigalpa- El exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, aseguró que los fondos entregados a migrantes retornados a través del programa “Hermano, Hermana Vuelve a Casa”, creado bajo el decreto de emergencia 08-2025, son completamente auditables y cuentan con respaldo documental.

El exfuncionario explicó que, como parte de este programa, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) otorgó un bono de 100 dólares —equivalentes a unos 2,630 lempiras— a cada migrante retornado. Este beneficio alcanzó a más de 37,000 hondureños, lo que representa una inversión aproximada de 97 millones de lempiras.

“Ese dinero es auditable y el Ministerio Público puede hacer las investigaciones del caso para verificar la documentación soporte”, afirmó Paz, al tiempo que rechazó versiones que señalan un supuesto extravío de fondos.

Detalló que el bono fue entregado de manera directa y en efectivo a los beneficiarios, quienes firmaban un comprobante de recibido, lo que permite verificar la entrega de los recursos.

Asimismo, indicó que el rol de la Dirección de Migración fue únicamente coordinar la operación, mientras que cada institución involucrada ejecutaba los beneficios correspondientes.

En ese sentido, mencionó que la Secretaría de Desarrollo Social otorgaba el bono económico, mientras que la Red Solidaria brindaba un apoyo adicional de aproximadamente 2,000 lempiras para la compra de alimentos y otras necesidades básicas.

Paz también señaló que estas acciones forman parte de medidas paliativas implementadas por los Estados para apoyar a los migrantes retornados y evitar que regresen a sus comunidades sin ningún recurso.

Las declaraciones del exfuncionarioa surgen luego de que una defensora de derechos humanos denunciara que varios migrantes no habrían recibido el bono, por lo que solicitó una auditoría que garantice la transparencia en la entrega de los fondos.

En respuesta, el exfuncionario reiteró que corresponde al Ministerio Público verificar la información y aclarar cualquier duda en torno a la ejecución del programa.LB