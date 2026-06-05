Exdirector de la Tasa de Seguridad recibe sentencia de cinco años de libertad condicional

Miami- Una corte federal de Miami sentenció este viernes al exdirector de la Tasa de Seguridad, Francisco Cosenza, a cinco años de libertad condicional bajo arresto domiciliario, tras haberse declarado culpable de delitos relacionados con corrupción y lavado de activos.

Durante la audiencia, se informó que la condena consiste en cinco años de libertad supervisada con detención domiciliaria.

Sin embargo el exfuncionario ya ha permanecido alrededor de dos años bajo custodia, por lo que restaría parte del período impuesto por la corte a un total de tres años.

La Fiscalía de Estados Unidos había solicitado inicialmente una pena de 10 años de prisión. No obstante, se presume que la sentencia reducida estaría relacionada con el estado de salud del exfuncionario hondureño.

Cosenza se declaró culpable en agosto de 2025 por conspiración para cometer lavado de activos y participación en transacciones con bienes procedentes de actividades ilícitas, dentro de una trama de sobornos vinculada a contratos financiados con recursos de la Tasa de Seguridad. AD

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