Exdirector de la OABI alega persecución política tras denuncia del CNA

Tegucigalpa – El abogado y extitular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, rechazó la denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), y aseguró que las acusaciones son parte de una estrategia de persecución política.

El CNA presentó una denuncia ante el Ministerio Público y ante la opinión pública por un presunto manejo irregular de fondos en la OABI, que involucraría al exdirector.

Según la denuncia, el caso estaría relacionado con transferencias que sumarían al menos 26 millones de lempiras, presuntamente ejecutadas en el marco de la administración de bienes incautados.

Gabriela Castellanos, directora de organización, sostuvo que estos movimientos forman parte de un esquema que requiere investigación a profundidad.

Exdirector sostiene que es persecución política

“No es sorpresa, porque ya lo sabíamos desde un tiempo atrás, estábamos preparados, sabemos que hemos actuado en base a lo que manda la ley”, expresó el extitular Marco Zelaya, quien insistió que las acusaciones responden a intereses políticos.

“Es una persecución política de todos los que estuvimos cerca de la expresidenta Xiomara Castro de Zelaya”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el caso no tiene sustento legal y que se intenta afectar su imagen pública.

Zelaya defendió su administración al frente de la OABI y aseguró que todas las operaciones se realizaron bajo el marco legal vigente.

Indicó que su gestión se limitó a cumplir lo establecido en los reglamentos institucionales y que no existió manejo irregular de fondos o bienes incautados.

Denuncias previas y cuestionamientos políticos

Zelaya afirmó que ya se ha presentado ante el Ministerio Público y que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación.

“Si me llaman, con todo gusto acudiré ante ellos porque esa es la obligación que tiene todo ciudadano hondureño de ser respetuoso y obediente a la ley”, manifestó.

El extitular de la OABI aseguró que durante su gestión presentó múltiples denuncias sobre presuntas irregularidades en administraciones anteriores, y según dijo, no han tenido respuesta.

“Ya presenté 42 denuncias al Ministerio Público y todavía estoy esperando respuesta”, denotó.

Señalamientos contra la actual administración y el CNA

Zelaya garantizó que la actual directora de la OABI habría sido informada previamente sobre su salida del cargo, e incluso habría comunicado a jefaturas de la institución que ese sería su último día de funciones.

En ese sentido, sostuvo que la decisión de separación ya estaba prevista antes de la denuncia pública y cuestionó la forma en que se manejó el proceso interno.

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“La actual directora ni leyó los reglamentos”, expresó, al reiterar que los manejos de los fondos en su gestión estuvieron respaldados por la ley.

El exfuncionario también cuestionó a la titular del CNA, Gabriela Castellanos, a quien acusó de no conocer a fondo la normativa institucional.

Según Zelaya, los reglamentos de la entidad no han sido correctamente interpretados por las personas que lo acusan. AD