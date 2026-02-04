Exdiputado Tomé acusa que por casos como el de Sedesol perdieron las elecciones

Tegucigalpa – El exdiputado del partido Libre, Rasel Tome, se refirió al caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en particular a la diputada Isis Cuéllar, principal imputada en el denominado caso del “cheque video”, señalando que la falta de acción interna dentro del partido contribuyó a la derrota electoral de Libre.

El exdiputado recordó que en su momento solicitó en conferencia de prensa sanciones claras: que el ministro involucrado dejara el cargo y que la diputada Cuéllar fuera suspendida del partido, impidiéndole competir nuevamente por una diputación, por considerar que había violentado los principios revolucionarios de Libre.

“¿Qué pasó? Más apoyo le dieron desde la Coordinación y la recibieron en Casa Presidencial. Allí están los resultados: el 30 de noviembre, los pueblos tienen sabiduría”, afirmó el exlegislador, al referirse al desempeño electoral del partido en los comicios recientes.

En relación con el proceso judicial, ayer martes un juez designado en audiencia de declaración de imputados dictó arresto domiciliario para el exministro José Carlos Cardona y cuatro personas vinculadas al caso. Los demás beneficiados con la misma medida son Eleny Galeas, Iris Paola Pérez, Ilsy Valeska Baquedano —asistente de Isis Cuéllar— y Reniery Fabrizzio Lazzaroni.

El Ministerio Público acusa a estas cinco personas de varios delitos de fraude relacionados con la malversación de fondos en Sedesol, mientras que se mantiene vigente la búsqueda de otros imputados aún prófugos, incluido el resto del círculo cercano de la diputada Cuéllar.

Tomé insistió en que la falta de sanciones internas y de acciones contundentes dentro del partido no solo permitió que se prolongara la impunidad, sino que también afectó la credibilidad de Libre ante la ciudadanía, pasando factura directa en las urnas. LB