Exdiputado señala que no se puede regular algo que es ilegal, sobre propuesta de reglamentar reelección presidencial

Tegucigalpa – El exdiputado Luis Cruz opinó este viernes que no se puede regular algo que es establecido como ilegal en la Constitución de la República, refiriéndose a la propuesta de ajustar la reelección presidencial.

En las últimas horas, la diputada liberal Alia Kafati propuso de regular la reelección presidencial por una sola ocasión.

“No sé dónde tiene los pies puestos la diputada Kafati, no sé si es abogada, porque tiene graves falencias su propuesta”, reprochó Cruz.

Comentó que la propuesta de ley de Kafati puede considerarse criminal explicando que la Constitución de la República mantiene vigente los artículos pétreos, entre ellos, la prohibición de la reelección presidencial.

Añadió que estos artículos son irreformables y que la persona que lo promueva debe ser acusada del delito de traición a la patria, y si es funcionario debe ser cesado de su cargo.

Cruz sostuvo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no posee validez jurídica; y que los artículos pétreos solo pueden reformarse mediante un poder constituyente originario.

Señaló que en otras naciones, este tipo de propuesta es investigado por la Fiscalía y exigiría la dimisión de Kafati. AG