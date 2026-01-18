Exdiputado seguirá recluido en el centro penal de Támara

Tegucigalpa-. El juez que lleva la causa dictó un auto de formal procesamiento y prisión preventiva a Hermín Urquía Reyes, como supuesto responsable del delito de otras agresiones sexuales agravadas en concurso real en perjuicio de una menor de edad.

La Audiencia Inicial relacionada al exdiputado implicado en interrumpir el desarrollo y la libertad sexual de una menor, se llevó a cabo en Santa Bárbara.

El Juez de Letras Seccional del Área Penal, admitió la modificación planteada por la fiscalía y resolvió decretar el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva a Hermín Urquía Reyes.

La fiscalía ratificó el requerimiento, presentó las pruebas documentales, periciales, testificales, principalmente el dictamen psicológico y el testimonio de la víctima. IR