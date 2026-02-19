Exdiputado Edgardo Castro acusa a expresidenciable Salvador Nasralla de robarse dinero de tres campañas

Tegucigalpa – El exdiputado liberal, Edgardo Castro, acusó hoy al el expresidenciable Salvador Nasralla de robarse el dinero recaudado para tres campañas políticas.

En declaraciones a Radio América, el exdiputado liberal, Edgardo Castro, aseguró que el expresidenciable Nasralla “nunca ha dado a conocer al Consejo Nacional Electoral ni al Tribunal de Justicia Electoral dónde ha quedado el dinero de las campañas políticas que ha realizado”.

Detalló que no existe la rendición de cuentas del dinero de tres campañas por parte de Nasralla.

“Cuánto dinero ha recaudado para tres campañas políticas, ese dinero se lo roba”, expresó.

Se debe investigar y hablar con compatriotas hondureños en EEUU que han aportado para sus campañas, zanjó.

Castro afirmó que “él (Salvador Nasralla) y Luis Redondo se han peleado públicamente por las deudas políticas” y recordó que fue Nasralla quien “propuso a Redondo para la presidencia del Congreso Nacional”, además lo calificó como “un tipo inestable”.

El exparlamentario sostuvo que Nasralla “no tiene pruebas de que sacó 1.8 millones de votos en el pasado proceso electoral”. (RO)