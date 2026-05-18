Exdiputado Chávez denuncia persecución, cuestiona al MP y dice en Honduras se gobierna con odio

Tegucigalpa – El exdiputado Osman Chávez calificó como “lastimoso” el accionar del actual gobierno, al que acusa de gobernar “con odio” y de impulsar una persecución política en torno a las investigaciones sobre el funcionamiento de la comisión permanente del Congreso Nacional que lideró Luis Redondo.

En sus declaraciones, Chávez defendió la legalidad de la creación de la comisión, argumentando que surgió en medio de un conflicto legislativo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, que derivó en la paralización del Parlamento.

“El pueblo hondureño no es tonto”, expresó el exdiputado, al cuestionar que se investigue la comisión mientras no se han perseguido acciones más graves del pasado, como la aprobación de la reelección presidencial o decisiones legislativas que, a su juicio, atentaron contra la institucionalidad del país como la aprobación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs).

Chávez también rechazó señalamientos sobre supuestos abusos de poder o intención de apropiarse de funciones electorales. Aseguró que la comisión no emitió decretos, no manejó presupuesto ni ejecutó acciones que perjudicaran a la ciudadanía. “No hay una sola firma mía en un documento que haya dañado al pueblo hondureño”, se defendió.

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En relación con las investigaciones del Ministerio Público —que incluyen posibles delitos como abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios—, el exdiputado sostuvo que no teme enfrentar el proceso y reiteró su inocencia. “No he hecho absolutamente nada. Puedo defenderme solo”, señaló en sus declaraciones.

Criticó que las autoridades enfoquen recursos en este caso en lugar de atender problemáticas urgentes como la inseguridad, el desempleo y la crisis en el sistema de salud. “Esto es un show político para tapar la mediocridad de la forma de gobierno”, enfatizó.

“El Tierno” –como le conocen por su faceta como exfutbolista profesional hondureño– confirmó que atenderá cualquier citatoria que le haga el Ministerio Público, aunque insistió en que las acusaciones carecen de fundamento. “Si formar parte de una comisión es delito, entonces todos los diputados deberían estar presos”, finalizó.

El Ministerio Público abrió una investigación contra la Comisión Permanente del Congreso Nacional que lideró el expresidente del Poder Legislativo, Luis Redondo (2022-2026).

Los diputados citados son: Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. Asimismo, se está a la espera de que definan fecha, hora y lugar para rendir declaración los actuales diputados Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña. JS