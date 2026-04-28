Exdiputado Carranza aplaude nuevo acuerdo al salario mínimo que da “posibilidad al empresario y tranquilidad al trabajador”

Tegucigalpa – El exviceministro de Trabajo y exdiputado, Ramón Carranza, considera que «siempre será una buena noticia que aumente el salario de los empleados formales porque eso da previsibilidad al empresario y tranquilidad al trabajador».

El exfuncionario destaca que «el salario mínimo no protege a todos por igual. Su efecto se concentra en quienes tienen empleo asalariado y formal».

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Además de eso, existe la paradoja es clara: «el salario mínimo real puede mejorar para quienes ya están dentro, pero no alcanza plenamente a quienes viven en la informalidad, la subocupación o el trabajo independiente de baja productividad».

Carranza detalló que «en Honduras, casi tres de cada cuatro trabajadores están en la economía informal». JS