Exdiputada Mena considera necesaria figura de juicio político, pero que puede mejorar el procedimiento para tener claridad

Tegucigalpa – La exdiputada Fátima Mena consideró este martes que se pueda mejorar el procedimiento de aplicación del juicio político en el Congreso Nacional para que tenga mayor claridad.

“A medida que se cumpla con la Constitución de la República y las leyes, podemos mejorar para darle mayor transparencia al proceso, tal vez mejorar los mecanismos de participación ciudadana, especialmente en la sustitución de cargos”, dijo Mena.

Afirmó que el juicio político se diferencia de la revisión de la conducta administrativa, que fue la figura que se utilizó para destituir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012.

Añadió que la diferencia es que el juicio político tiene un procedimiento desarrollado mediante una ley especial.

Además, señaló que el juicio político posee un marco jurídico que establece el proceso y tiene la finalidad definida que es buscar la destitución del alto funcionario.

Mena destacó que esta herramienta es buena, que se necesita en el país y que debe otorgar todas las garantías constitucionales a los señalados. AG