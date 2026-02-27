Exdiputada Gladys Aurora López confiesa que perdió audición en lado derecho tras atentado en CN

Tegucigalpa – La exdiputada Gladys Aurora López confesó que luego del atentado sufrido el pasado 8 de enero en las instalaciones del Congreso Nacional, provocó que perdiera la audición de su lado derecho.

“Perdí el oído derecho, pero no perdí la vida, ni el amor por Honduras, Perdí la audición en el lado derecho, esto es difícil y me estoy acostumbrando porque no es fácil”, expresó.

Abogó para que exista paz y que inicie una nueva era en la política hondureña. “Todos somos Honduras, me pone contenta que el país está en buenas manos”, dijo.

La excongresista reveló que perdona a los que cometieron el atentado en su contra.

López se quejó que durante su carrera política siempre sufrió persecución, pero gracias a Dios la gente de su departamento –La Paz– confió en ella llevándola varias veces como diputada al Congreso de la República.

“Siempre fue la más votada, siempre me eligieron como diputada, aún en los momentos más difíciles”, externó la exlegisladora nacionalista.

La excongresista participó este viernes 27.02.2026. en el 124 aniversario del Partido Nacional en el parque La Leona donde se ubica la estatua de Manuel Bonilla. JS