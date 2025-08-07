Exdiplomático hondureño en Corea del Sur admite incidente en Busan y dice que no fue denunciado por agresión sexual

Tegucigalpa – El exconsejero de asuntos económicos y comerciales de la embajada de Honduras en Corea del Sur, César Padilla, descartó que haya cometido agresión sexual o asalto en contra de un ciudadano surcoreano en un tren en Busan.

En una entrevista brindada este miércoles al noticiero TN5, confirmó que él presentó su renuncia en su cargo en la Embajada de Honduras en Corea del Sur de manera voluntaria y que salió de la nación asiática el 17 de julio.

Rechazó las versiones que él esté prófugo de la justicia surcoreana.

“La información ha sido confusa por malas traducciones, ningún medio coreano ha mencionado mi nombre y existe un problema en entender cómo funciona la inmunidad diplomática”, declaró.

Padilla ratificó que él sí estaba en estado de ebriedad cuando sucedió el hecho el 19 de junio en un tren en Busan, detallando que su comportamiento incomodó al surcoreano al acercarse demasiado para querer conversar.

Añadió que cuando salieron del tren, el ciudadano surcoreano lo jaló porque había notificado a un guardia, sin embargo, admitió que su reacción no fue la mejor y lo empujó causando un altercado.

Seguidamente, señaló que el ciudadano interpuso una denuncia y que él se presentó de manera voluntaria ante los detectives surcoreanos para aclarar el hecho y donde le mostraron el video del hecho.

Reconoció que su conducta y comportamiento en el hecho no fue correcto, fue irresponsable estar en este estado e incomodar a otra persona.

Sostuvo que no fue acusado de ningún cargo, hubo una investigación a nivel policial de un ciudadano coreano con quien tuve un altercado, y asumió la responsabilidad de manera inmediata.

Padilla indicó que él presentó la renuncia un mes antes de que trascendiera el hecho en los medios de comunicación. AG