Exconsejero Aguirre señala que hay una prohibición para que los diputados aspiren a cargos del CNE y TJE

Tegucigalpa – El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, señaló este lunes que los diputados no pueden optar a cualquier cargo de órgano electoral.

“Tengo especial preocupación con algunos de los requisitos porque veo que se están postulando diputados, y la Constitución establece, según mi análisis especial, una prohibición expresa, la ley se los limita”, declaró Aguirre.

Sostuvo que esta prohibición es para fortalecer la independencia del Estado y de los entes electorales.

Aguirre citó el artículo 52 de la Constitución de la República que señala que un diputado no puede aspirar al CNE si ostenta cargos de elección popular.

De las 100 personas que se postularon al CNE y el TJE, solo dos diputados del Congreso Nacional aspiran a estos cargos vacantes: Mario Portillo y Germán Altamirano, ambos del Partido Libertad y Refundación (Libre).

En ese sentido, Aguirre subrayó que se debió exigir a los parlamentarios renunciar a sus cargos de elección popular antes de presentar sus postulaciones, y ya deberían ser descalificados por la comisión legislativa.

El exconsejero aseveró que la situación debe ir más allá de temas de formalismo y no basta con que los diputados vayan a presentar sus renuncias “unas horas antes”, sino que se debe evitar los conflictos de interés. AG