Excomisionado de depuración no descarta reintegro de agentes de la Policía separados

Tegucigalpa – El exmiembro de la Comisión Interventora y de Depuración de la Policía Nacional, César Bonilla, no descartó el reintegro de agentes que fueron separados, y señaló que será el Poder Judicial el que determine, caso por caso, si esas reincorporaciones proceden.

Bonilla explicó que los policías tienen derecho a impugnar las decisiones administrativas y presentar demandas, por lo que corresponde a los tribunales revisar si existieron irregularidades en los procesos de separación.

El excomisionado indicó que no todos los casos son iguales, ya que algunos agentes fueron separados por falta de idoneidad, y otros por investigaciones del Ministerio Público o de la propia Policía Nacional.

“No todo el mundo está regresando; unos sí y otros no”, expresó, al agregar que algunos expedientes pudieron presentar debilidades jurídicas

Además, defendió el proceso de depuración al recordar que se desarrolló bajo un decreto de emergencia, en un momento en que la Policía Nacional enfrentaba una fuerte crisis de credibilidad.

Bonilla sostuvo que ese proceso buscó fortalecer la institución, aunque reconoció que las decisiones siempre pueden ser revisadas por la justicia. AD