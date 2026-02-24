Excomisionada Cerpas denuncia amenazas por haber anulado leoninos contratos en el 911

Tegucigalpa – La excomisionada del sistema de vigilancia 911, Miroslava Cerpas, denunció amenazas a muerte por haber anulado leoninos contratos cuando fungió en esa institución.

– Expuso que mediante un contrato se pretendían erogar 3 millones de lempiras.

A través de su red social ‘X’, la abogada Cerpas dijo que las amenazas contra su vida vienen por denunciar la sobrevaloración de varios contratos leoninos en el 911 (2016–2028).

“He recibido amenazas contra mi vida y la de mi familia por denunciar la sobrevaloración de varios contratos leoninos en el 911 (2016–2028), que anule el último en sede administrativa por ser jurídicamente y financieramente lesivo. Se pretendían erogar más de 3,000 millones”.

En un segundo enunciado, la exfuncionarios responsabilizó de las amenazas al actual gobierno que encabeza el presidente Nasry Asfura.

“Responsabilizo al Gobierno de la República, al presidente @Papialaordenh, las autoridades del 911 y a Dynamic Corporation por cualquier atentado. Como funcionaria pública combatí frontalmente al crimen organizado. Entiendo las repercusiones, pero no nos callarán”, puntualizó. JS