Exclusión de Honduras de la reducción de aranceles demuestra mala relación con EEUU: Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa – El candidato del Partido Nacional a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, consideró que el hecho que Honduras no fuera beneficiado con reducción de aranceles es porque no hay buenas relaciones con Estados Unidos.

“Es un mensaje claro que no hay buenas relaciones entre Honduras y Estados Unidos porque este gobierno prefiere acercarse a Nicolás Maduro y su narcogobierno que acercarse a nuestro socio más importante”, dijo a periodistas.

Señaló que Honduras no recibe remesas de Venezuela sino de Estados Unidos, y que de esta figura se sostiene la economía nacional.

Zelaya mencionó que las buenas relaciones con Venezuela y Palestina no le abonan en nada a Honduras.

Indicó que las malas relaciones entre Honduras y Venezuela se ven reflejado en la falta de embajador de este último señalando que se espera que haya un cambio de gobierno después de las elecciones generales.

El candidato nacionalista denunció que el actual gobierno liderado por el expresidente Manuel Zelaya Rosales es quien tiene interés de quedarse en el poder. AG