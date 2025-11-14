Excluir a Honduras en acuerdos comerciales de EEUU dejará a miles desempleados: Evangelina Argueta

Tegucigalpa– La presidenta de la Red de Sindicatos de la Maquila, Evangelina Argueta advirtió este viernes que excluir a Honduras en acuerdos comerciales de Estados Unidos solo dejará miles de desempleados.

Indicó que es una preocupación más de lo que está pasando Honduras, solo el sector maquilador ha perdido 60 mil empleos y con estas acciones el empleado es el mayor perjudicado.

Sostuvo que posiblemente al no cobrar aranceles en los países vecinos, las empresas maquiladoras que están en el país se van a querer ir hacia El Salvador y Guatemala.

“La triste realidad es que Honduras queda en el abandono, en desventaja y la población sin generación de empleo es la que queda perjudicada”, lamentó.

Este acuerdo solo le hace falta la firma, no pierdo las esperanzas que Honduras pueda entrar a ese acuerdo, indicó.

Apuntó que quien gane las elecciones el próximo 30 de noviembre debe de enrumbar el país hacia estos acuerdos y no aislar el país que al final la población es la perjudicada. IR