Excarcelan en Nicaragua a exdiputada miskita y presidenta del partido indígena Yatama

San José – La exdiputada miskita nicaragüense Nancy Elizabeth Henríquez James, presidenta del partido indígena Yatama, fue excarcelada tras permanecer en prisión desde el 1 de octubre de 2023, informó este lunes la ONG Fundación para la Libertad.

La líder indígena, de 63 años y que fue arrestada después de haber alertado sobre la detención del líder del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), Brooklyn Rivera Bryan -que no ha sido liberado-, fue excarcelada el sábado pasado, indicó esa ONG en una declaración.

Las autoridades nicaragüenses no se han referido a esa excarcelación.

Henríquez James, presidenta y representante legal de Yatama – que fue ilegalizado por las autoridades antes de las elecciones regionales de marzo de 2024, y defensora de los derechos de las poblaciones autóctonas del Caribe nicaragüense, fue condenada a ocho años de cárcel por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.

La líder miskita era diputada suplente del legislador originario arrestado Brooklyn Rivera Bryan, de 73 años, cargo del que fueron despojados tras su detención.

En febrero de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó una resolución de medidas urgentes en la que ordenó a Nicaragua liberar de inmediato a ambos líderes políticos indígenas, que fueron aliados de los gobernantes sandinistas.

La Corte IDH requirió al Estado de Nicaragua que «proceda a la liberación inmediata de Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Henríquez» y que «adopte las medidas necesarias que permitan que los beneficiarios puedan continuar ejerciendo sus derechos políticos como diputados regionales indígenas, principal y suplente, según corresponda, de la Asamblea Nacional de Nicaragua».

El paradero de Rivera se desconoce desde el 29 de septiembre de 2023 cuando agentes del Estado irrumpieron en su casa en la ciudad de Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

En Nicaragua hay actualmente 46 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 15 son adultos mayores y 10 permanecen en condición de desaparición forzada, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria». JS