Excarcelación de presos políticos, el «gesto» de Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro

Caracas – La liberación la madrugada del jueves de Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, es la última de las más de 150 excarcelaciones que, según varias ONG, se han producido en Venezuela desde el pasado 8 de enero. Fue entonces cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la puesta en libertad de «un número importante» de personas detenidas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha enmarcado estas excarcelaciones de presos políticos, que el Gobierno cifra en 400, en el «nuevo momento político» que asegura atraviesa su país, desde que el 3 de enero el presidente Nicolás Maduro fuera capturado en una operación de las tropas de EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores.

El paulatino proceso de liberaciones ha sido criticado por activistas y parientes que reclaman conocer una lista con los nombres de los liberados, que hasta el momento no se ha hecho pública.

Mientras EE.UU., que considera estas puestas en libertad como un «componente esencial» para lograr la «estabilidad» y la «normalidad», cifra en 1.000 los presos políticos en Venezuela, diferentes organizaciones calculan que quedan todavía entre 700 y 900 reos de conciencia en las cárceles del país.

El «gesto»

En una declaración a la prensa, el pasado 14 de enero, Delcy Rodríguez habló sobre un nuevo «momento político» que comienza para su país, y que vinculó con el objetivo que, según dijo, se trazó Maduro en diciembre pasado de «abrir espacios políticos».

«El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica, pero debe ser con respeto hacia el otro, debe ser con respeto hacia los derechos humanos», afirmó Rodríguez, que cifró entonces en 406 las liberaciones desde diciembre pasado.

Sus declaraciones tuvieron lugar el mismo día en que Trump reveló haber mantenido una conversación telefónica con la presidenta encargada como parte de los acercamientos entre Caracas y Washington, que para Estados Unidos tienen como principal eje el petróleo venezolano.

Trump -que calificó ese día como una «persona fantástica» a la dirigente chavista- ha dicho que gobernará Venezuela hasta que haya una transición «segura», a la vez que Delcy Rodríguez sostiene que sus acercamientos con la Casa Blanca responden a la búsqueda de la liberación de Maduro.

Y pese a que Trump destacó hace dos días que Caracas ha excarcelado a «muchos presos políticos», su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, instó el miércoles a la «liberación incondicional» de los 1.000 presos políticos que calcula que siguen en las cárceles.

Rizzuto dejó claro que este «será un componente esencial de la fase de recuperación y reconciliación para lograr la estabilidad, la prosperidad y la normalidad en Venezuela».

Excarcelados

La ONG Foro Penal informó haber verificado 154 excarcelaciones hasta este jueves al mediodía.

Por su parte, la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), la coalición encabezada por los opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, contabilizaba 170 hasta la noche del martes.

Han sido liberados en días pasados la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, el excandidato presidencial Enrique Márquez; el dirigente Biagio Pillieri; el periodista y activista político Roland Carreño y otros 17 trabajadores de la prensa, como el director del portal web Punto de Corte, Nicmer Evans.

¿Cuántos faltan?

Según la ONG Foro Penal, faltan 780 presos por liberar, mientras que la PUD estima que hay más de 942 encarcelados.

Entre los detenidos están Juan Pablo Guanipa y Dignora Hernández, ambos colaboradores de Machado; Perkis Rocha, abogado de la líder opositora y premio nobel de la paz; el defensor de derechos humanos Javier Tarazona; el dirigente Freddy Superlano, del partido Voluntad Popular (VP), fundado por Leopoldo López; Nélida Sánchez, de la Asociación Civil Súmate; y Eduardo Torres, de la ONG Provea.

Detenciones destapadas

Organizaciones no gubernamentales han revelado que, después del anuncio del presidente del Parlamento, han conocido más de un centenar de casos de presos políticos no denunciados.

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que han recibido «centenares de llamadas» sobre «situaciones anteriores al 8 de enero de este año que no habían sido reportadas antes por miedo o por temor a represalias».

De esa cifra, sostuvo, han confirmado 122 desde el 8 hasta el 20 de enero.

Mientras familiares se han congregado a las afueras de distintos centros de reclusión esperando la excarcelación de sus seres queridos y exigen al Gobierno que cumpla con lo anunciado.

ONG denuncian, por su parte, retrasos y advierten de que el proceso avanza «a cuentagotas».

Sin embargo, el fiscal general, Tarek William Saab, desmintió que haya lentitud en las excarcelaciones que, aseguró, empezaron el 24 de diciembre pasado al afirmar que se han concretado, hasta el momento, «más» de 400 liberaciones. JS