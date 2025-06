Excanciller reconoce que la CICIH no vendrá y le achaca la culpa al Congreso

Tegucigalpa – El exsecretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, reconoció que la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) continúa siendo una promesa lejana, debido a la falta de voluntad política en el Congreso Nacional y el temor de los partidos tradicionales a ser investigados.

– “Si no se ponen de acuerdo ni para una agenda, menos para una reforma que afecte intereses”, refirió.

“Es muy complejo buscar reformas en el Congreso Nacional, si lo que se buscan son reformas constitucionales. No las van a pasar. Si no se aprueba ni un préstamo y no se ponen de acuerdo ni siquiera para una agenda, mucho menos van a crear un mecanismo que pueda ser un riesgo para quienes gobernaron antes”, afirmó Reina.

En ese sentido, Reina aceptó que “por ahora, la CICIH no viene”, aunque aseguró que “seguiremos intentando”. No obstante, subrayó que la realidad política actual es adversa: “Si no se pueden poner de acuerdo ni para una orden del día, menos para una reforma que pueda afectar intereses”.

El también candidato a designado presidencial en Libre fue enfático al señalar que sectores del bipartidismo temen que la CICIH venga a investigar hechos del pasado. Menos van a buscar un mecanismo que pueda implicar una revisión del pasado. No hay voluntad porque saben que la lucha contra la corrupción los podría salpicar.

Sobre el video que menciona a Carlos Zelaya

Consultado sobre el video divulgado en redes sociales y medios que vincula al secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, con un caso de narcotráfico, Reina minimizó su impacto. “Ese video es parte de un tema que se expuso en Estados Unidos. Carlos Zelaya se puso a la orden de cualquier investigación. No hay ninguna extradición en contra de nadie de Libre. Quienes están presos en Estados Unidos son otros”, dijo, en referencia a figuras políticas de gobiernos anteriores.

Reina cerró afirmando que muchos ataques buscan desprestigiar al oficialismo, pero que hay que saber distinguir entre una acusación formal y una campaña mediática. LB