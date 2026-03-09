Excanciller Enrique Reina se abrogó pasaporte diplomático vitalicio y extendió beneficio a una “casta” privilegiada

Tegucigalpa – El excanciller Enrique Reina aprovechó sus últimos días en el cargo para abrogarse un pasaporte diplomático, pero la historia no termina ahí porque extendió el beneficio a una “casta” privilegiada de funcionarios.

Se trata de un reglamento -de 15 artículos- aprobado por Cancillería el 6 de mayo de 2025 y publicado el 14 de junio de 2025 en el diario oficial La Gaceta.

Uno de los articulados reza que los pasaportes diplomáticos y oficiales tendrán una vigencia de uno o cinco años debiendo solicitar uno nuevo seis meses antes de la fecha de vencimiento, en caso de permanecer en el caso en el cargo.

En el caso de los pasaportes vitalicios abarca a los expresidentes de los poderes del Estado y sus cónyuges, así como los excancilleres, los exvicecancilleres o exsubsecretario de Estado de los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y sus cónyuges. Todos éstos tienen el privilegio de portar pasaporte diplomático de manera vitalicia.

Es importante mencionar que el reglamento se aprobó el 6 de mayo de 2026, 23 días antes que Reina dejara el cargo de canciller para dedicarse a la política, ya que iba como designado presidencial en la fórmula de Rixi Moncada.

Ley monárquica

En el noticiero 30/30, la abogada Ruth Lafosse señaló que lo aprobado es un reglamento que ni siquiera llega a una ley segundaria, por lo que puede ser derogado por la actual canciller Mireya Agüero.

A criterio de Lafosse lo actuado por el excanciller Reina es “una oficialización del abuso del poder, porque es como que si nosotros no tuviéramos una democracia, sino que tuviéramos un reinado donde le doy un título nobiliario, que hasta que se muera vas a tener este privilegio”.

Aclaró que pasaportes diplomáticos son específicamente para los que ejercen una función pública y no para los que han dejado de ejercer el cargo.

“Es una vergüenza, es inaudito, es vergonzoso”, caviló.

Señaló que lo aprobado por el excanciller atenta contra el artículo 60 de la Constitución que establece que todos somos iguales ante la ley.