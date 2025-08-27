Excanciller Antonio García se reúne con Salvador Nasralla

Tegucigalpa – El ex canciller de la República, Antonio García, quien recientemente presentó su renuncia al gobierno de Xiomara Castro por diferencias en el manejo de la política exterior, particularmente en lo relacionado al apoyo a Venezuela, confirmó que sostuvo un encuentro con el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

A través de sus redes sociales, García relató que compartió una cena con Nasralla y su esposa, la diputada Iroshka Elvir, en lo que describió como “un reencuentro muy agradable después de casi cuatro años sin tener el honor de recibirlos en mi casa”.

“Me impresionó la visión de Salvador, profundamente enfocada en la inversión y la seguridad, y su sentido de urgencia por abordar los grandes desafíos que enfrenta nuestro país”, expresó el exfuncionario en su mensaje.

El acercamiento político no pasó desapercibido, ya que García ha sido fuertemente criticado por excompañeros de gabinete y diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes incluso lo han catalogado como “traidor” por su distanciamiento del oficialismo.

La reunión entre García y Nasralla ocurre en un contexto de creciente efervescencia política rumbo a las elecciones generales de 2025, donde distintos liderazgos comienzan a establecer alianzas y acercamientos estratégicos.LB