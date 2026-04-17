Examen de conducir no se endureció, se estandarizó: DNVT

Tegucigalpa – El director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Morell Andino, indicó este viernes que el examen práctico para obtener la licencia de conducir no se endureció, se estandarizó.

Se está implementando un proceso de estandarización a nivel nacional para garantizar transparencia y uniformidad en la evaluación, explicó.

El objetivo “es que todos los aspirantes sean evaluados bajo los mismos criterios”, argumentó.

Ahora solo se evalúa con mayor observación, razonó al tiempo que detalló que el examen para obtener la licencia por primera vez seguirá siendo presencial.

Morell Andino también exhortó a la población a denunciar irregularidades en el proceso, advirtiendo que se “aplicarán sanciones a los funcionarios que incurran en actos indebidos”.

Finalmente, el comisionado instó a fortalecer la conciencia vial ante el incremento de accidentes de tránsito.

Factores como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y las distracciones al volante siguen siendo las principales causas, zanjó. (RO)