Exaliados de Trump reclaman su destitución por «incapacidad» tras las amenazas a Irán

Washington – Exaliados acérrimos del presidente estadounidense, Donald Trump, pidieron este martes el cese del mandatario al considerar que no es apto para continuar en el cargo tras sus recientes amenazas de acabar «con toda una civilización», horas antes de que venza el plazo de su ultimátum a Irán.

«¡La 25 Enmienda! No ha caído ni una sola bomba sobre EE.UU. No podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura», escribió en la red social X la excongresista republicana Marjorie Taylor-Greene, en alusión a la enmienda de la Constitución estadounidense que permite la destitución de un presidente por incapacidad para ejercer sus funciones.

Desde el primer mandato de Trump, Greene se mantuvo entre las voces líderes del movimiento MAGA del republicano y una de sus principales aliadas en el Congreso, hasta su ruptura en noviembre pasado debido a diferencias en el enfoque de política exterior del presidente y su manejo del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Otro exseguidor del mandatario, el polémico comentarista Alex Jones, también mencionó la aplicación de la provisión constitucional contra el neoyorquino.

Jones, uno de los teóricos de la conspiración más conocidos y fundador de la plataforma Infowars, preguntó en su podcast al abogado Robert Barnes: «¿Cómo aplicamos la Vigesimoquinta Enmienda contra él (Trump)?».

«El problema es que se requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara (de Representantes, la Cámara Baja nacional); es necesario que esos dos tercios actúen contra Trump», respondió Barnes, quien admitió que este procedimiento es más complicado que un juicio político o ‘impeachment’.

La cuarta sección de esta Enmienda, aprobada en 1967, establece un mecanismo por el cual el vicepresidente, junto a la mayoría de los titulares del Gabinete, puede declarar que el presidente se encuentra «incapacitado para ejercer las atribuciones y deberes de su cargo».

Esta declaración debe ser confirmada posteriormente por dos tercios de ambas cámaras del Congreso.

Preguntado este lunes por las críticas sobre su estado de salud mental en el transcurso de la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán, Trump negó haber escuchado nada al respecto.

La retórica del republicano, quién aseguró hoy que «esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás», en referencia a Irán, también ha desatado una ola de condenas entre la oposición demócrata.

La representante demócrata por Minnesota, Ilham Omar, conocida detractora de Trump, reaccionó diciendo que «esto es inaceptable» y pidió: «Invoquen la 25 Enmienda. Juicio político. Destitución. Este lunático desquiciado debe ser destituido de su cargo».

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, anunció que su bancada impulsará una nueva votación sobre una resolución destinada a limitar el uso de la fuerza militar en Irán. «Solo necesitamos uno o dos republicanos adicionales, y creo que estamos en camino de lograrlo», afirmó. JS