Exalcalde guatemalteco se declara culpable de conspirar para traficar cocaína a EEUU

Nueva York – Romeo Ramos Cruz, exalcalde del municipio guatemalteco de Santa Lucía Cotzumalguapa, se declaró este lunes culpable de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos, donde se encuentra detenido tras ser extraditado hace casi un año.

Ramos Cruz, de 58 años, se declaró culpable de conspiración para importar más de cinco kilos de cocaína a suelo estadounidense, por lo que se enfrenta a una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, según un comunicado del Departamento de Justicia.

La sentencia se conocerá el próximo 2 de diciembre en una vista en el tribunal federal de Washington.

Según documentos judiciales, el exalcalde fue miembro de una organización de narcotráfico con sede en Guatemala entre 2022 y 2023 y que era responsable del transporte de cocaína a mercados estadounidenses.

Durante su mandato (2020-2024), Ramos nombró a un conocido narcotraficante para un alto cargo en la policía municipal y también utilizó su autoridad y acceso como alcalde para coordinar la logística y el transporte de un cargamento de cocaína con destino a EE.UU.

En una ocasión, camufló el envío, procedente desde Venezuela, como una donación de cemento a su localidad y pidió por carta que evadiera la inspección de las autoridades guatemaltecas.

Ramos Cruz fue detenido el pasado mayo y posteriormente trasladado a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial en Ciudad de Guatemala. Tras su arresto, fue extraditado a EE.UU. el 4 de agosto. JS