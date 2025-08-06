Exalcalde guatemalteco es extraditado a Estados Unidos por narcotráfico

Nueva York – Romeo Ramos Cruz, exalcalde del municipio guatemalteco de Santa Lucía Cotzumalguapa, ha sido extraditado a Estados Unidos, acusado de conspirar para importar cocaína a este país desde Guatemala, informó este miércoles el Departamento de Justicia (DOJ).

En un comunicado, el DOJ indica que Ramos Cruz fue extraditado el pasado 4 de agosto para afrontar un cargo de conspiración para trasladar más de cinco kilogramos de cocaína a este país.

Este martes, asistió a su primera comparecencia en el tribunal federal para el Distrito de Columbia, en Washington D.C.

El guatemalteco, que fue alcalde entre 2020 y 2024 de este municipio ubicado en la provincia de Escuintla (a unos 100 kilómetros al sur de la capital), enfrenta una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable.

La Justicia estadounidense asegura que el exalcalde, de 57 años, fue desde 2022 hasta 2024, mientras estuvo al frente del municipio, un miembro clave de una organización de tráfico de drogas con sede en Guatemala, responsable del transporte de cocaína a mercados estadounidenses.

Durante ese tiempo en la alcaldía de Santa Lucía «aprovechó para facilitar las operaciones» del supuesto grupo criminal y coordinar la logística y el transporte de esta droga.

En una ocasión, ayudó a disfrazar un cargamento de cocaína procedente de Venezuela haciéndolo pasar por un envío de cemento, y además preparó una carta con membrete oficial del municipio con el fin de evitar la inspección de las autoridades guatemaltecas.

Ramos Cruz fue detenido el pasado mayo y posteriormente trasladado a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial en Ciudad de Guatemala, y tras su arresto aseveró a medios locales: «Si me tengo que ir a Estados Unidos, pues me voy. Mejor si me llevan mañana, entre más rápido sean las cosas».

De acuerdo con la policía guatemalteca, en lo que va de año han sido arrestadas 15 personas, entre ellas Ramos Cruz, para ser extraditadas a Estados Unidos, ocho de ellos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El pasado 9 de mayo fue enviado a EEUU el presunto líder del cartel del narcotráfico ‘Los Huistas’, Aler Baldomero Samayoa, capturado en marzo pasado en México, en una extradición catalogada por las autoridades del país norteamericano como una de las más importantes en las últimas décadas. EFE