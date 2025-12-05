Exalcalde Crivelli regresa a prisión tras revocación de medidas

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó que la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción revocó las medidas distintas a la detención judicial y confirmara el auto de formal procesamiento con prisión preventiva para tres imputados en el caso relacionado con las irregularidades en el proyecto “Mercado El Ceibón”, en Choloma, Cortés.

Se trata de Leopoldo Eugenio Crivelli Durant, exalcalde de Choloma; Carlos Noé Ramírez Araque, expresidente ejecutivo de Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y Raúl Antonio Herrera Rodríguez, exgerente de fideicomisos de Banadesa, a quienes se acusa de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

En abril de 2024, se le había permitido a los tres imputados defenderse en libertad con medidas sustitutivas.

El caso

Según la investigación, en año 2015, un grupo de al menos 270 vendedores ambulantes de Choloma necesitados de un espacio de trabajo digno, se les aprobó en sesión de corporación municipal la construcción de un mercado, que se conocería como “El Ceibón”.

Para la construcción del proyecto se gestionó un préstamo ante Banadesa por 35 millones 600 mil lempiras, recurso que fue administrado por la empresa Surco sin ningún tipo de controles. De acuerdo al expediente, ese dinero se utilizó para gastos personales, pago de apartamento, transferencias particulares, pagos a tarjetas de crédito, entre otros.

“Al final se intentó justificar la obra con un edificio a medio construir, totalmente inhumano, sin condiciones dignas, de madera y muy precario, truncando así el sueño anhelado por los pequeños empresarios”, cita la nota del MP.

Según el requerimiento fiscal presentado, se obtuvo otro financiamiento y el monto del préstamo llegó a los 55 millones 426 mil 275 lempiras, valor que ahora lo deben los vendedores sin la opción de contar con su propio negocio. PD