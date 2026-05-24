Evo Morales dice que a Paz «solo le queda» militarizar Bolivia o llamar a elecciones

La Paz– El exmandatario de Bolivia Evo Morales (2006-2019) sostuvo este domingo que el presidente Rodrigo Paz tiene solo «dos caminos» ante los conflictos con sectores que piden su renuncia, «militarizar» el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días, algo que han pedido los seguidores del también líder cocalero.

«A Rodrigo Paz solo le queda dos caminos, una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos», escribió Morales en X.

El exgobernante consideró que la supuesta «intromisión» de EE.UU. en asuntos internos de Bolivia «a través del secretario de Estado, Marco Rubio», y de Fernando Cerimedo, exasesor de políticos como el gobernante argentino, Javier Milei, están «llevando al fracaso» a Paz, quien, según dijo, llegó a la Presidencia de Bolivia «por accidente».

También cuestionó las convocatorias al diálogo del Gobierno frente a las denuncias penales iniciadas contra algunos dirigentes de las protestas que desde principios de mes piden la renuncia de Paz con manifestaciones callejeras en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, y bloqueos de carreteras en la zona andina desde hace 19 días.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una zona cocalera en el centro del país que es su bastión sindical y político, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra dentro de un proceso por presunta trata agravada de personas.

El pasado 11 de mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró en rebeldía al exgobernante y emitió una nueva orden de captura en su contra porque no se presentó al inicio del juicio en el que se lo acusa por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

El juicio quedó suspendido y solo seguirá su curso cuando Morales se presente ante las autoridades judiciales o la Policía ejecute la orden de captura.

El mismo 11 de mayo, desde el altiplano partió hacia La Paz una marcha de seguidores del expresidente para unirse una semana después a las protestas de los campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) que piden la renuncia de Paz.

El Gobierno de Paz ha acusado a Morales de promover las protestas para «esquivar» el juicio en su contra.

Los bloqueos de carreteras han cortado principalmente la carretera estratégica entre las ciudades de La Paz y El Alto y las fronteras con Perú y Chile y las conexiones con el sur y el interior del país, dejando desabastecidas de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno medicinal a ambas urbes.

En la víspera, el Gobierno de Paz fracasó en un nuevo intento por liberar esa ruta mediante un «corredor humanitario» que fue resistido por los manifestantes con cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas, a lo que los agentes que acompañaban el convoy respondieron con gases lacrimógenos. EFE/ir