Evaluación profunda a estado de excepción sugiere expresidente de Codeh ante bajos resultados

Tegucigalpa – El expresidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavón, señaló este lunes que la violencia en Honduras ha sido continua. “No ha existido en el marco de estas acciones por parte del gobierno, alguna disminución de las mismas. Todo continúa y sobre todo con un alto grado de impunidad”, afirmó.

A criterio de Pavón, de no ser por la acción mediática que pone en relieve y en perspectiva estos crímenes, los hechos no trascenderían y la población no se daría cuenta de los hechos delictivos que suceden a diario.

“Tenemos un estado de excepción que ha sido continuado, pero este no ha dado los resultados que se esperan por parte del gobierno y me parece que se requiere de una evaluación más profunda”, indicó.

Pavón, señaló que el gobierno se ha aislado de los sectores que podrían contribuir significativamente en un diálogo nacional que permita encontrar las causas que generan impunidad.

El expresidente del Codeh coincide con la opinión de analistas que apuntan a que el alto grado de impunidad que impera en el país permite que los impunes continúen cometiendo crímenes.

Indicó además que esperaba que en el marco de este estado de excepción se ordenara un desarme general, considerando que el 80 % de las víctimas que están en la escena del crimen no están armadas, por lo que existen dos posibilidades «o los que fueron a proteger la escena del crimen se robaron el arma o los armados están matando a los que están desarmados». VC