Evacuan familias por lluvias en el Caribe de Honduras

Tegucigalpa – Miembros del Cuerpo de Bomberos realizan la evacuación de decenas de familias en zonas inundadas por las lluvias en Tela, Atlántida.

Las recientes lluvias que se han registrado en la zona atlántica de Honduras mantienen las calles anegadas y, en consecuencia, un vehículo terminó dado vuelta con las llantas arriba y su conductor herido.

(Leer): Copeco eleva a Alerta Amarilla tres departamentos del país

Asimismo, el conductor de un bus urbano quiso desafiar las calles inundadas en Tela, Atlántida, pero terminó con el vehículo varado en plena carretera.

En Tela, Atlántida, se reportan evacuaciones de personas por el temporal que afecta esa zona del Litoral Caribeño. #ProcesoDigital pic.twitter.com/Kn80tM5Jyh — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 19, 2026

Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), mantienen una Alerta Amarilla en tres departamentos y Alerta Verde en cuatro.

(Leer): Viviendas dañadas y familias damnificadas por derrumbes y lluvias en Santos Guardiola

Varias viviendas dañadas, derrumbes y caídas de árboles se reportan este lunes en el municipio de Santos Guardiola en Islas de la Bahía, ante las fuertes lluvias que se registran en la zona.

Las lluvias que se registran en esa zona del país son producto del ingreso y desplazamiento de un frente frío y una vaguada prefrontal. IR