Europa sigue presa del calor extremo

París/Londres/Berlín – Europa sigue este viernes presa del calor extremo, lo que ha llevado a Francia, Países Bajos, Alemania o el Reino Unido a cancelar festivales y eventos multitudinarios como la Marcha del Orgullo Gay en París, cerrar colegios y padecer alteraciones en el transporte ante termómetros que alcanzarán los 43 grados en algunas zonas.

Alemania se prepara para un fin de semana en el que las temperaturas excederán los 40 grados, con la suspensión de actividades al aire libre, restricciones en el acceso al agua y una carencia de aire acondicionado en infraestructuras como los hospitales.

Se espera que esta noche se alcancen de 25 a 26 grados en el suroeste del país, en ciudades como Fráncfort, donde se pronostican temperaturas cercanas a los 40 grados para el sábado; 42 grados el domingo e incluso 43 en algunas localidades.

Entre las cancelaciones de actividades para el fin de semana figuran las visitas a la cúpula del Bundestag (cámara baja del Parlamento alemán).

Por su parte, Países Bajos afronta la jornada más tórrida de la ola de calor. Las temperaturas podrían llegar a 40 grados en algunas zonas, una situación excepcional que ha llevado a emitir por primera vez una alerta roja, que implica suspensión de clases, cancelación de festivales y reducción de servicios ferroviarios.

Las temperaturas oscilarán entre los 33 y los 36 grados en las provincias del norte y el oeste, mientras que en el interior se moverán entre los 36 y los 39 grados, con máximas locales de hasta 40 grados.

Por ello, numerosos colegios han decidido no abrir hoy por motivos de seguridad y los exámenes y actividades previstas han sido aplazados.

Francia cancela la Marcha del Orgullo

En Francia, la Marcha del Orgullo de París y el festival de música Solidays, dos grandes eventos que reúnen cada año a cientos de miles de personas, han sido anulados este fin de semana a petición de la Prefectura de Policía por la ola de calor y el temor a que un aumento de emergencias termine por desbordar los centros sanitarios.

Los bomberos de París han duplicado sus intervenciones diarias y las llamadas al teléfono de emergencias han aumentado un 50 %, mientras los hospitales se encuentran ya saturados.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aseguró hoy que la situación permanece «bajo control» en las residencias de mayores y que la principal preocupación son las personas aisladas en sus domicilios y la presión sobre los hospitales.

En el Reino Unido, la Oficina Meteorológica británica -Met Ofice- mantendrá al menos hasta las 20 GMT una alerta roja por calor extremo, sobre todo en el sur de Inglaterra, la primera vez que la extiende tres días consecutivos, con temperaturas previstas de hasta 38 grados.

Se avecinan además fuertes tormentas eléctricas en medio de la ola de calor, especialmente en Escocia y el norte de Inglaterra, y los episodios de lluvias intensas y tormentas podrían extenderse a otras zonas del país, según las previsiones.

Mientras, en Bélgica afrontan también la jornada más cálida de este episodio, con estimaciones de hasta 40 grados en el interior.

Por ello, el Real Instituto Meteorológico ha activado la alerta roja por tercera vez en la historia en las provincias de Lieja y Limburgo.

Elevadas temperaturas en Balcanes

Varios países de los Balcanes occidentales también sufren una ola de calor sin precedentes para junio, que en los próximos días podría llevar a alcanzar o superar los 40 grados.

En Croacia se podrían alcanzar los 39 grados en algunas zonas por lo que se ha activado una alerta roja, la más alta, para las áreas de Rijeka y Split, en el mar Adriático. Asimismo, se ha emitido una alerta naranja para la zona de Dubrovnik.

En la vecina Bosnia-Herzegovina, el Instituto Hidrometeorológico ha emitido una alerta naranja para todo el territorio, debido a las altas temperaturas del aire.

Rumanía, el país más grande y poblado de los Balcanes, también sufre con temperaturas de hasta 40 grados y en 16 de sus 41 distritos la alerta es roja.

En la vecina Bulgaria las temperaturas en la parte oeste, centro y sur del país, a lo largo de la costa del mar Negro, subirán en los próximos días hasta máximas de 39 grados.

En Hungría, al menos hasta el martes, las temperaturas extremas persistirán hasta los 42 grados, lo que podría significar un nuevo máximo histórico.

También Austria vadea temperaturas por encima de los 35 grados, que, según los pronósticos, será la ola de calor más larga para un mes de junio en la historia del país. EFE