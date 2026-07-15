Europa se rinde ante la «clase magistral» de España a Francia en la semifinal mundialista

Redacción deportes.– La prensa europea coincidió este miércoles en destacar sin fisuras la enorme superioridad del juego de España en su victoria ante Francia (2-0) en las semifinales del Mundial, con titulares como «clase magistral», «dominio total» y «una auténtica lección de fútbol».

La selección francesa «no pudo superar a una dominante España» en Dallas (Estados Unidos), destaca el diario Le Monde, en una valoración de una victoria española «bien merecida» ampliamente compartida por los medios de comunicación en Francia, que encajó la derrota el día de su Fiesta Nacional del 14 de julio.

«El accidente en Dallas», titula el diario deportivo L’Equipe, que subraya que Francia estuvo «asfixiada en todos los aspectos del juego» por una «impresionante» selección española, mientras que Le Figaro destaca: «El sueño se acabó para los Bleus», eliminados sin contemplaciones del Mundial por La Roja y habla sin paliativos de «enorme decepción».

La prensa británica califica la actuación del equipo de Luis de la Fuente como una exhibición de buen fútbol: España firmó la «actuación del torneo» y dio una «clase magistral» para anular a un rival de mayor potencial, destaca TheTimes, al tiempo que ‘The Daily Telegraph’ habla de una «lección de fútbol» a Francia y subraya el dominio en el centro del campo de Rodri, Dani Olmo y Fabián Ruiz, en un equipo cuya «única estrella» es Lamine Yamal.

The Guardian también resalta «la magia» del jugador del Barcelona, aunque sostiene que fue el juego colectivo el que terminó por imponerse al talento individual del equipo galo, y afirma que nadie volverá a subestimar a España, a la que sitúa como favorita para ganar el Mundial.

La prensa italiana, por su parte, ha coronado a la selección española como el equipo que mejor está jugando en este Mundial y el principal diario deportivo del país, La Gazzetta dello Sport , que titula en portada con la frase en francés ‘Rien ne va plus’, presenta la semifinal como la consagración de España en el torneo.Se dedica un amplio espacio a Dani Olmo, director de la maniobra ofensiva, y a la solidez de la defensa liderada por Cubarsí y Laporte.

La página web de la Rai observa que, aunque Francia era considerada la favorita antes de la semifinal, España «preparó muy bien el partido», «construyó su juego» y «básicamente neutralizó el juego francés», mientras Corriere dello Sport titula en portada: ‘Francia, adieu’ y sostiene que Deschamps preparó un partido demasiado prudente frente a una España capaz de imponer su juego desde los primeros minutos.

También la prensa alemana se rinde a la «obra maestra defensiva» de España en semifinales frente a Francia, que vio desvanecerse su «magia ofensiva» y «no estuvo a la altura de las expectativas».

El semanario ‘Spiegel’ titula «El día de la total inofensivdad» y señala que Francia, que llegó a semifinales con «la ofensiva más espectacular de este Mundial», en los 90 minutos de juego contra España «no tuvo ni una sola ocasión clara».

«A veces, las derrotas no se explican sólo por el fracaso del equipo perdedor. A veces se comprenden mejor a través de las cualidades sobresalientes del rival. Así fue esta vez», afirma la publicación, mientras para el deportivo ‘Kicker’, la de España fue «una actuación dominante frente a Francia».

La prensa portuguesa, por su parte, coincide en presentar la victoria de España sobre Francia como una exhibición futbolística y una demostración de superioridad táctica.

Los principales diarios deportivos destacan que el equipo de Luis de la Fuente no solo alcanzó la final del Mundial, sino que lo hizo anulando por completo el potencial ofensivo francés. «En el día de Francia solo se escucharon olés», titula O Bola, en referencia a la fiesta nacional francesa y al dominio español.

«España extingue las estrellas y alcanza el cielo», añade, subrayando que el seleccionador español diseñó un plan «impecable» para neutralizar a Mbappé, Dembélé, Olise y el resto del ataque francés.

Los medios croatas también se rindieron ante España y el portal deportivo Sportsnet tituló: «Francia-España 0-2: ¡La furia salvaje desnuda a la tricolor y España se convierte en la primera finalista del Mundial!». Esa cabecera destacó la contundencia de una selección española que dejó sin respuestas al conjunto francés.

La prensa austríaca también muestra sorpresa y reconocimiento por la superioridad mostrada por España. La radiotelevisión pública ORF destaca que el campeón de Europa «rompió el hechizo de Francia en semifinales» y «desactivó» a Francia al no permitiir que su «elenco de estrellas» francés desplegara su juego y acabó con el sueño mundialista de Kylian Mbappé y sus compañeros precisamente en el Día Nacional de Francia.

El exdelantero austríaco Toni Polster, que jugó en equipos como el Sevilla, y ahora es comentarista deportivo del diario Österreich, destacó la «disciplina y la solidez» con la que España impuso su juego ante Francia: «Mis españoles tomaron las riendas desde el principio y jugaron como se tiene que jugar contra el que se supone que es el mejor equipo del mundo. ¡Olé!».EFE/ir