Ethan Hawke: «cualquier cosa que combata el fascismo, estoy totalmente a favor»

Berlín – Ethan Hawke se mostró este martes en la Berlinale sorprendido por la animosidad contra los artistas por pronunciarse políticamente y, aunque dijo que todo el mundo tiene derecho a estar o no de acuerdo con algo, aseguró que él está «totalmente a favor» de «cualquier cosa que combata el fascismo».

En una rueda de prensa para presentar el filme ‘The Weight’, que se presentó fuera de competición en el festival berlinés, Hawke se ganó a la prensa con sus respuestas, aunque no quiso comentar temas políticos concretos.

Tras ser preguntado por la polémica de esta edición en la Berlinale por la falta de críticas por parte de algunos cineastas y del propio festival a la situación en Gaza, el actor primero bromeó.

«El último lugar donde probablemente quieran buscar consejo espiritual es en un grupo de artistas borrachos y con ‘jet lag’ hablando de su película», dijo provocando las risas de los políticos.

Pero los periodistas insistieron y uno de ellos le preguntó por la reciente carta pública de más de 80 nombres del cine -entre ellos Javier Bardem , Tilda Swinton o Fernand Meirelles- que critica el silencio de la Berlinale sobre Gaza.

No quiso contestar sobre ese texto en concreto porque no lo conocía, pero aseguró que la última vez que habló públicamente sobre Gaza, le sorprendió mucho «la animosidad» que encontró.

«La gente dice: ‘Los actores no deberían hablar de política’ y cosas así. Y realmente creo que la respuesta es la contraria: que todos deberíamos hacerlo, que todo el mundo debe de tener el derecho de disentir», afirmó.

Y aunque apuntó que los artistas no son las grandes personalidades que luchan para establecer la paz, «todos somos ciudadanos del mundo y todos importamos, todos tenemos voz y todos somos bienvenidos a discrepar».

Lo importante, agregó, es «asegurarnos de que los niños y los jóvenes tendrán un buen mundo y hacer lo que podamos para contribuir».

«Amo las películas y creo en el poder del cine para influir porque permite que cada noche soñemos con algo que nos sana y que nos prepara para el día siguiente. Siento que, colectivamente, todo el festival, todos ustedes, todos los que estamos aquí, somos responsables de crear una vida de ensueño internacional», señaló el actor.

Además afirmó que eso es precisamente lo que ofrecen con ‘The Weight’, una película sobre un grupo de gente que creen no tener nada en común pero que se dan cuenta de lo mucho que les une, algo que se debería extrapolar al mundo.

En ‘The Weight’, ambientada en Oregón en 1933, Hawke interpreta a un hombre viudo con una niña pequeña que se mete en un lío y acaba en la cárcel, donde el hombre que dirige los trabajos de los presos (Russell Crowe) le ofrece participar en un traslado de oro ilegal, a cambio de su libertad.

Una película con mucha acción, rodada en Alemania, con la que el director, Padraic McKinley, ha querido rendir un homenaje al cine de acción de los años setenta, en la que se han inspirado.

Hawke se tuvo que preparar mucho físicamente y reconoció que el desafío de hacer géneros diferentes es lo que más le atrae como actor.

En este caso, una experiencia profundamente física porque rodaron en escenarios naturales, sufriendo el viento, la lluvia, el frío y con alguna escena grabada en medio de una tormenta.

«Lo que me encanta del cine independiente es que no se trata de ser lo mejor que puedas ser, si no lo mejor que puedas en función de las circunstancias». «Fue totalmente fantástico», aseguró el protagonista de filmes como ‘Training Day’ ‘Boyhood’ o ‘Blue Moon’, por la que ha conseguido este año su quinta nominación al Óscar. EFE