Estudiantes universitarios realizan plantón en el Valle de Sula

San Pedro Sula– Ante la reducción del presupuesto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), los estudiantes en el Valle de Sula realizan un plantón para exigir que no haya reducción en su presupuesto ya que el mayor afectado es el estudiante.

Los estudiantes de la carrera de Derecho indicaron que la reducción en el presupuesto a la UNAH afecta varios proyectos entre ellos el transporte gratis, mi bienestar que sirve para alimentación y compra de libros, entre otros.

Los manifestantes indicaron que esos son derechos que los estudiantes no pueden perder.

Asimismo, si se baja el presupuesto se afecta la contratación de docentes y eso también afecta a los estudiantes directamente porque no hay docentes para seguir avanzando.

Los estudiantes están saliendo en esta semana de su periodo académico, pero se les hace un llamado a acompañar a los plantones programados para exigir derechos. IR